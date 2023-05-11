الشباب يتقدم على تشرين بهدفين في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وتشرين السوري في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتفوق الليث بثنائية دون رد.
قووووول!⚽
د37 " هدف شبابي ثاني عن طريق كارلوس جونيور 🔥قد يهمّك أيضاً
الشباب 2 × 0 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EdcmYA1VQaقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023
ونجح أحمد عبده في إحراز الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ17 بركلة خلفية مزدوجة، ثم عزز اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من تفوق الليث بالهدف الثاني في الدقيقة الـ35.
وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.
وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم الأحد الماضي، وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل فريق تشرين هدف التقدم عبر اللاعب خالد المبيض في الدقيقة الـ53.
ثم سجل الإسباني سانتي مينا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ93.
وكان الشباب تأهل للمرحلة الثانية من تصفيات التأهل لدور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على حساب فريق القوة الجوية العراقي.
قووووول!⚽
د17 " هدف شبابي أول عن طريق أحمد عبده 🔥
الشباب 1 × 0 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VVQnvsrUDv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023