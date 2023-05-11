الشباب يتقدم على تشرين بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وتشرين السوري في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتفوق الليث بثنائية دون رد.

ونجح أحمد عبده في إحراز الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ17 بركلة خلفية مزدوجة، ثم عزز اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من تفوق الليث بالهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

تشكيلة الشباب

وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.