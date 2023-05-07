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الشباب يسجل شعار الأسد لدى الملكية الفكرية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الشباب يسجل شعار الأسد لدى الملكية الفكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان عن إنهاء الإجراءات النظامية؛ لتسجيل شعار الأسد لدى الهيئة السعودية للملكة الفكرية كعلامة تجارية باسم النادي.

تسجيل شعار الأسد

ولفت النادي في بيان رسمي، إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الإدارة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي بحماية وتنمية أصولها.

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وأشار في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تسجيل العلامة التجارية سيكفل لنادي الشباب الحماية من الانتفاع غير المشروع ماديًا واستثماريًا.

الشباب هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الليوث لمواجهة تشرين السوري في المرحلة الثانية للدور التمهيدي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

كما يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، و6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

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