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رغم الخسارة ضد النصر

الشباب يسعى لإنجاز فريد بدوري روشن

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
الشباب يسعى لإنجاز فريد بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وإنهاء الموسم بإنجاز مميز.

إنجاز ينتظر الشباب

ولعب النصر ضد الشباب بالأمس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحويل تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثة أهداف.

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النصر ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

وعلى الرغم من فقدان الليوث لوصافة دوري روشن السعودي، إلا أنه يأمل في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في آخر جولتين أمام فريقي التعاون وضمك، من أجل التفوق على الهلال والحفاظ على المركز الثالث.

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وسيحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رقمًا فريدًا في حالة فوزه في آخر جولتين، حيث إنه سيصل إلى 59 نقطة، وهو أعلى رصيد نقطي له في الدوري السعودي للمحترفين من 16 ناديًا.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وكان أفضل معدل نقطي لليوث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من 16 فريقًا، موسم 2020\ 2021، عندما حصد 57 نقطة، وأنهى المسابقة في المركز الثاني خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

الفريق بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 53 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

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