الشباب يسعى لإنجاز فريد بدوري روشن

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وإنهاء الموسم بإنجاز مميز.

إنجاز ينتظر الشباب

ولعب النصر ضد الشباب بالأمس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحويل تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثة أهداف.

وعلى الرغم من فقدان الليوث لوصافة دوري روشن السعودي، إلا أنه يأمل في استعادة بريقه وتحقيق الفوز في آخر جولتين أمام فريقي التعاون وضمك، من أجل التفوق على الهلال والحفاظ على المركز الثالث.

وسيحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رقمًا فريدًا في حالة فوزه في آخر جولتين، حيث إنه سيصل إلى 59 نقطة، وهو أعلى رصيد نقطي له في الدوري السعودي للمحترفين من 16 ناديًا.

وكان أفضل معدل نقطي لليوث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين من 16 فريقًا، موسم 2020\ 2021، عندما حصد 57 نقطة، وأنهى المسابقة في المركز الثاني خلف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الفريق بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 53 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.