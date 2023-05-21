الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام النصر، أملًا في خطف المركز الثاني.

قمة الجولة الـ28

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الثالث بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

الشباب يطمح للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تجاوز عقبة النصر، ومصالحة جماهيره، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين ضد الاتفاق والوحدة بهدف دون رد، الأمر الذي أبعده عن المنافسة.

ويطمح الليوث بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، في إنقاذ موسمه، والحصول على المركز الثاني في دوري روشن السعودي، من أجل ضمان مقعد في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.

وتُمني جماهير الشباب باستعادة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب لبريقهم، والعودة لهز الشباك، وفي مقدمتهم؛ كارلوس جونيور وكريستان جوانكا، بجانب حارس المرمى كيم سيونج جيو.

ويصطدم طموح الليوث، برغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة انتصاراته، وإنهاء الموسم في المركز الثاني، أو انتظار تعثر الاتحاد وخطف صدارة دوري روشن السعودي.