الشباب يضرب موعدًا مع النصر والزمالك المصري بـ البطولة العربية

سيواجه نادي الشباب، ناديي النصر والزمالك المصري في مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في صيف العام الجاري.

وكان الليث تأهل إلى دور المجموعات في البطولة العربية بعد الفوز على نادي تشرين السوري بنتيجة 4/ 2 في مجموع المباراتين.

وسيتواجد الليث في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع أندية “الزمالك، النصر، المتأهل من فريقي الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني”.

وسيلعب المحرق ضد الاتحاد المنستيري في جولة الذهاب يوم الأربعاء 24 مايو على أن تُقام مباراة الإياب يوم 31 مايو في تونس.

ملخص مباراة الشباب وتشرين

وفي مباراة اليوم، فاز الشباب على تشرين بنتيجة 3/ 1 في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث نجح أحمد عبده في إحراز الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ17 بركلة خلفية مزدوجة، ثم عزز اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من تفوق الليث بالهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب أحمد عبده الهدف الثالث لليث في الدقيقة الـ75، بينما سجل نادي تشرين هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتأهل الليث إلى دور المجموعات متفوقًا على نادي تشرين بنتيجة 4/ 2 في مجموع المباراتين، حيث كان لقاء الذهاب انتهى يوم الأحد الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت تشكيلة الليث لمباراة اليوم الخميس مكونة من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.