الشباب يعبر إلى دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على نادي تشرين السوري قبل قليل بنتيجة 3/ 1 في إياب المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية لدور المجموعات.
الهدف الأول لتشرين السوري عند الدقيقة 90+3
الشباب 3 × 1 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3pPk0Z2gPS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023
ونجح أحمد عبده في إحراز الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ17 بركلة خلفية مزدوجة، ثم عزز اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من تفوق الليث بالهدف الثاني في الدقيقة الـ35.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب أحمد عبده الهدف الثالث لليث في الدقيقة الـ75، بينما سجل نادي تشرين هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
وتأهل الليث إلى دور المجموعات متفوقًا على نادي تشرين بنتيجة 4/ 2 في مجموع المباراتين، حيث كان لقاء الذهاب انتهى يوم الأحد الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وجاءت تشكيلة الليث لمباراة اليوم الخميس مكونة من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا، أحمد عبده”.
وسيتواجد الليث في المجموعة الثالثة مع النصر والزمالك المصري والمتأهل من فريقي الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني في البطولة.
قووووول!⚽
د17 " هدف شبابي أول عن طريق أحمد عبده 🔥
الشباب 1 × 0 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VVQnvsrUDv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023
قووووول!⚽
د37 " هدف شبابي ثاني عن طريق كارلوس جونيور 🔥
الشباب 2 × 0 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EdcmYA1VQa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023
قووووول!⚽
د75 " هدف شبابي ثالث عن طريق أحمد عبده 🔥
الشباب 3 × 0 تشرين#الشباب_تشرين#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LpVK7rIzUA
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 11, 2023