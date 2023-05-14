الشباب يهدر فرصة الاقتراب من النصر بالخسارة ضد الاتفاق

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لخسارة مفاجئة أمام مضيفه نادي الاتفاق بهدف دون رد، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب السويدي روبن كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

الشباب يخسر

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الاتفاق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الاتفاق على فوزه ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الليث عند 53 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.