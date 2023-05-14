الشباب يهدر فرصة الاقتراب من النصر بالخسارة ضد الاتفاق

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تعرض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لخسارة مفاجئة أمام مضيفه نادي الاتفاق بهدف دون رد، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د17' الهدف الأول للاتفاق عن طريق كوايسون
الاتفاق 1 × 0 الشباب#الاتفاق_الشباب | #SSC pic.twitter.com/WxmTeScn3Wقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 14, 2023
ونجح اللاعب السويدي روبن كايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الاتفاق بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، حافظ الاتفاق على فوزه ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الليث عند 53 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.