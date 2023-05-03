الشباب يهزم الفتح بهدف بانيجا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفتح بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فوز ثمين لـ الشباب

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأرجنتيني إيفر بانيجا في إحراز الهدف الوحيد لليث في الدقيقة الـ52.

وظل الليث محافظًا على الفوز ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 53 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، أما نادي الفتح فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السادس.

وسيلعب الليث مع الاتفاق في الجولة الـ26 يوم 14 مايو الجاري، بينما يلعب الفتح ضد الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل.