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يؤدي لتلف أوعية الدماغ والسكتة القلبية

الشبو يدفعك لارتكاب جرائم بشعة

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
الشبو يدفعك لارتكاب جرائم بشعة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من الميثامفيتامين (الشبو) المخدر القاتل، مبينة تأثيره وأضراره.

وكشف الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بموقع “تويتر”، عن تأثير وأضرار الميثامفيتامين (الشبو)، والتي جاءت كالتالي:

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ـ ارتفاع في درجة حرارة الجسم ومن ثم التشنجات والموت.

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ـ الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، وبالتالي ارتكاب جرائم بشعة.

ـ سرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.

ـ القلق والارتباك والأرق.

ـ تلف في الأوعية الصغيرة في الدماغ والسكتة القلبية.

الإبلاغ

وحثت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المواطنين بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لديهم عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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