الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل 

استدعت شرطة مدينة ديربيشاير، رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، للتحقيق بعد دعوة من الديمقراطيين الليبراليين، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يظهر فيه وهو لا يرتدي حزام الأمان في مركبته.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء السابق، وهو يحث أعضاء حزب المحافظين على الحصول على أكبر عدد ممكن من الناس للتصويت للحزب قبل الانتخابات المحلية.



انتهاك محتمل للقانون

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية، والذي تم تسجيله ذاتيًا على ما يبدو أثناء تحرك السيارة، لا يبدو أن جونسون يرتدي حزام الأمان.

دعا الليبراليون الديمقراطيون شرطة ديربيشاير للتحقيق في انتهاك محتمل للقانون من قبل رئيس الوزراء السابق، وقد قال متحدث باسم القوة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن المقطع تم تسجيله أثناء وجود السيد جونسون في المقاطعة.

خطأ مشابه لـ سوناك

ويذكر الحادث الحالي بخلاف رئيس الوزراء ريشي سوناك مع القانون في وقت سابق من هذا العام، حيث فرضت الشرطة غرامة على السيد سوناك بعد أن أظهر مقطع فيديو قام بتحميله على إنستغرام يظهر فيه وهو يسافر بدون حزام أمان خلال زيارة في يناير إلى لانكشاير.

وقالت كريستين جاردين، المتحدثة باسم مكتب مجلس الوزراء للديمقراطيين الليبراليين: يبدو هذا وكأنه محافظ آخر رفيع المستوى يتجاهل القانون من خلال عدم ارتداء حزام الأمان الخاص به، إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا مجرد دليل إضافي على أن جونسون وسوناك من نفس البيئة.