Icon

لقطات لانطلاق موكب الملك تشارلز الثالث Icon الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول Icon الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا Icon التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل Icon الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي Icon الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل  Icon إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة Icon مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد Icon غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وقع ريشي سوناك في نفس الخطأ من قبل

الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل 

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

استدعت شرطة مدينة ديربيشاير، رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، للتحقيق بعد دعوة من الديمقراطيين الليبراليين، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يظهر فيه وهو لا يرتدي حزام الأمان في مركبته.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء السابق، وهو يحث أعضاء حزب المحافظين على الحصول على أكبر عدد ممكن من الناس للتصويت للحزب قبل الانتخابات المحلية.

قد يهمّك أيضاً
طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات

طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات

العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا

العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا


انتهاك محتمل للقانون

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية، والذي تم تسجيله ذاتيًا على ما يبدو أثناء تحرك السيارة، لا يبدو أن جونسون يرتدي حزام الأمان.

دعا الليبراليون الديمقراطيون شرطة ديربيشاير للتحقيق في انتهاك محتمل للقانون من قبل رئيس الوزراء السابق، وقد قال متحدث باسم القوة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن المقطع تم تسجيله أثناء وجود السيد جونسون في المقاطعة.

الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل 

خطأ مشابه لـ سوناك

ويذكر الحادث الحالي بخلاف رئيس الوزراء ريشي سوناك مع القانون في وقت سابق من هذا العام، حيث فرضت الشرطة غرامة على السيد سوناك بعد أن أظهر مقطع فيديو قام بتحميله على إنستغرام يظهر فيه وهو يسافر بدون حزام أمان خلال زيارة في يناير إلى لانكشاير.

وقالت كريستين جاردين، المتحدثة باسم مكتب مجلس الوزراء للديمقراطيين الليبراليين: يبدو هذا وكأنه محافظ آخر رفيع المستوى يتجاهل القانون من خلال عدم ارتداء حزام الأمان الخاص به، إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا مجرد دليل إضافي على أن جونسون وسوناك من نفس البيئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية