الشرق الأوسط أصبح وجهة جاذبة للنجوم الرياضيين بفضل السعودية

أشار تقرير مجلة فوربس إلى أن رواتب اللاعبين المحترفين التي تمنحها السعودية أحدثت تغييرًا كبيرًا في عالم الرياضة العالمية، بخاصة بعد صفقة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، والأنباء المتداولة حول العرض السعودي للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي سفير للسياحة

وعاد نجم كرة القدم إلى تشكيلة باريس سان جيرمان السبت الماضي، بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة أسبوعين لتغيبه عن تدريبات النادي، للذهاب إلى المملكة.

وبحسب فوربس، كانت تلك الرحلة التزامًا بموجب صفته كسفير للسياحة السعودية، وتزايدت التكهنات منذ ذلك الحين بأنه ميسي سيغادر فرنسا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي هذا الصيف. ويمكن أن تصل قيمة هذا العقد إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًّا، على الرغم من أن ممثلي ميسي والفريق نفوا أن يكون لديهم أي اتفاق.

أعلى الأجور

ميسي ليس النجم الرياضي الوحيد الذي له صلات بالمملكة والشرق الأوسط، فهو من بين أعلى 50 رياضيًّا أجرًا حول العالم، منهم سبعة من لاعبي جولة LIV للجولف المدعومة سعوديًّا، وضمن قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا أيضًا كريستيانو رونالدو، الذي غادر كرة القدم الأوروبية من أجل الانضمام لنادي النصر السعودي في يناير الماضي، بالإضافة إلى الملاكم أنتوني جوشوا، الذي واجه أولكسندر أوسيك في السعودية بأغسطس 2022، وفقًا لـ فوربس.

وفي سياق متصل، سلطت تقارير عالمية على السعي الدؤوب الذي تقوم به المملكة في مجال الرياضة الاحترافية، حتى أصبحت المملكة الآن لاعبًا مركزيًّا في أكثر الرياضات ربحًا في العالم.

السعودية وجهة رياضية عالمية

وبحسب دويتشه فيله، أنفق صندوق الاستثمارات العامة، ما يقرب من 800 مليون دولار في جولف ليف، إحدى أقوى جولات الجولف حول العالم، بينما اشترى صندوق الاستثمارات العامة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مقابل 400 مليون يورو ما يعادل 438 مليون دولار في عام 2021، وأنفق الصندوق أيضًا أكثر من 300 مليون يورو على صفقات استقدام لاعبين جدد، ليلعبوا ضمن صفوف دوري كرة القدم السعودية المحلية، ومنهم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

كما أعلنت المملكة عن خطط لزيادة الإنفاق على لعبة الكريكيت بشكل كبير، حتى تصبح “وجهة عالمية للكريكيت” من خلال إنشاء واحدة من أكثر البطولات المربحة في العالم.