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الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “مملوكة لوزارة الإسكان” عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير البنية التحتية.

المؤهلات والخبرات:

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  • المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية / الإنشاءات.
  • خبرة في المشاريع العقارية.
  • القدرة على العمل في ظل مواعيد نهائية ضيقة ومهام متعددة.
  • الخبرة: خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هندسة البنية التحتية.

 طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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