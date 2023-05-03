الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “مملوكة لوزارة الإسكان” عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: