الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة المملكة الأكثر تأثيرًا في مجال الرياضة العالمية التعاون الإسلامي تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم تفاصيل جريمة قتل طالب لبناني بعد تكريمه في أمريكا واتساب يتيح مشاركة الحالة على فيسبوك مباشرة البُر والشعير من أبرز زراعات جبال الحشر بجازان لقطات لجريان السيول في طريب شرق أبها كيان السعودية تسجل صافي خسارة بقيمة 673 مليون ريال إقلاع طائرة أممية من جدة لإجلاء 25 دبلوماسيًا من السودان
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “مملوكة لوزارة الإسكان” عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).