ترقب داخل بورصات الخليج لقرار الفيدرالي الأمريكي عراب التكنولوجيا جيفري هينتون يستقيل من غوغل بسبب مخاطر الـ AI %68 من السعوديين مصابون بالسمنة مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات سيدة تحرق زوجة ابنها الحامل في العراق الشعلة يهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي القبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش في نجران سيدة تلد 3 توائم بعد عقم استمر 6 سنوات أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
هبط نادي الشعلة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد نتائج مباريات أمس الاثنين في الجولة الـ30 من بطولة دوري يلو لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان فريق نجران تعادل مع نادي القيصومة أمس بهدف لكل فريق، ليصبح رصيد نجران 29 نقطة في المركز الـ16 ويعزز من فرصه بالبقاء في دوري يلو، بينما ابتعد نادي جدة عن منطقة الهبوط، بعد فوزه أمس على العروبة بهدف دون رد، حيث أصبح رصيد جدة 33 نقطة في المركز الـ14.
ولأن فريق الشعلة هو الأقل نقاطًا في الفرق الـ3 التي تصارع الهبوط في دوري يلو، فقد تأكد هبوطه رسميًا لدوري الدرجة الثانية، قبل مواجهته لنادي العين غدًا في الجولة الـ30 من دوري يلو.
وقال الإعلامي خضير البراق المختص بأخبار مباريات دوري يلو عبر حسابه في “تويتر” : ” هبوط نادي الشعلة إلى الدرجة الثانية، يزم حزين وتعودون لنا سريعًا بإذن الله، حاليًا الشعلة يملك 16 نقطة ومتبقي له نظريًا 15 نقطة ففي حال جمع الـ15 نقطة سيصبح رصيده النهائي 31 نقطة في جدول الترتيب، القادسية صاحب المركز الـ15 يملك 31 نقطة، والمواجهات المباشرة له مع الشعلة في مصلحة القادسية”.