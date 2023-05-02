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بعد تعادل نجران وفوز جدة أمس

الشعلة يهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الشعلة يهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي
المواطن - فريق التحرير

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هبط نادي الشعلة رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد نتائج مباريات أمس الاثنين في الجولة الـ30 من بطولة دوري يلو لكرة القدم موسم 2022/2023.

نجران يتعادل وجدة يفوز

وكان فريق نجران تعادل مع نادي القيصومة أمس بهدف لكل فريق، ليصبح رصيد نجران 29 نقطة في المركز الـ16 ويعزز من فرصه بالبقاء في دوري يلو، بينما ابتعد نادي جدة عن منطقة الهبوط، بعد فوزه أمس على العروبة بهدف دون رد، حيث أصبح رصيد جدة 33 نقطة في المركز الـ14.

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كيفية هبوط الشعلة

ولأن فريق الشعلة هو الأقل نقاطًا في الفرق الـ3 التي تصارع الهبوط في دوري يلو، فقد تأكد هبوطه رسميًا لدوري الدرجة الثانية، قبل مواجهته لنادي العين غدًا في الجولة الـ30 من دوري يلو.

وقال الإعلامي خضير البراق المختص بأخبار مباريات دوري يلو عبر حسابه في “تويتر” : ” هبوط نادي الشعلة إلى الدرجة الثانية، يزم حزين وتعودون لنا سريعًا بإذن الله، حاليًا الشعلة يملك 16 نقطة ومتبقي له نظريًا 15 نقطة ففي حال جمع الـ15 نقطة سيصبح رصيده النهائي 31 نقطة في جدول الترتيب، القادسية صاحب المركز الـ15 يملك 31 نقطة، والمواجهات المباشرة له مع الشعلة في مصلحة القادسية”.

جدة والعروبة
جدة والعروبة

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