الشمس تشرق في ألاسكا الأمريكية لمدة 71 يومًا

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الشمس تُشرق اليوم في شمال ولاية ألاسكا الأمريكية، ولن تغرب بها إلا بعد 71 يومًا.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن اليوم تُشرق الشمس ولن تغرب في شمال ألاسكا إلا في 27 يوليو المقبل، أي النهار سيكون طوله 71 يومًا، أي 1704 ساعات.

سبب الظاهرة

وأوضح أن السبب في ذلك أن الله قدر أن يكون محور كوكب الأرض مائلًا 23.5 درجة، وقدر أن تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل 365 يومًا، وعليه وبسبب ذلك فإن طول الليل والنهار يختلف من شهر لآخر ومن فصل لآخر في أرجاء المعمورة.

وأكد أنه في فصل الصيف يطول النهار كلما اتجهنا شمالًا، حتى يكون 24 ساعة نهارًا عند الدائرة القطبية (66 درجة) وقت الانقلاب الصيفي 21 يونيو.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تستمر ليوم أو يومين، وكلما تحركنا أكثر شمالًا طال وقت النهار لبضعة أيام، وكلما ذهبنا أبعد ناحية الشمال طال النهار أكثر حتى يكون بضعة أسابيع، حتى نبلغ درجة عرض 90 فيكون طول النهار ستة أشهر.

فصل الشتاء

ولفت إلى أنه في فصل الشتاء تنعكس الآية ليكون القطب الشمالي ليلًا لفترة 6 أشهر، وما يقال في نصف الكرة الشمالي ينسحب على النصف الجنوبي ولكن بالعكس.