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في عالم الشهرة كل شمس تشرق لا بد وأن تغيب

الشهرة تنحسر والجمهور يمل والمعلن لمصلحته لا يجامل

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
الشهرة تنحسر والجمهور يمل والمعلن لمصلحته لا يجامل
المواطن - فريق التحرير

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تطرق الكاتب والإعلامي خالد السليمان إلى سلوك بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض جذب الجمهور وتحقيق الربح السريع بل والتباهي والتفاخر بهذه الشهرة والثراء السريع.

وقال السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “شمس الشهرة.. تغرب!”، إن بعض مشاهير وسائل التواصل اليوم مثل بعض نجوم كرة القدم قديماً عندما يحققون الثراء المفاجئ، أول ما يفكرون به هو شراء سيارة فارهة قبل شراء المنزل أو التفكير في استثمار عائد الشهرة التي قد لا تدوم، فالشهرة غالباً تنحسر والجمهور بطبعه يمل والمعلن لمصلحته لا يجامل !

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وتابع السليمان “باختصار، في عالم الشهرة كل شمس تشرق لا بد وأن تغيب، والسعيد من تدبر ولبداياته تذكر!”.. وإلى نص المقال:

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سالم بن محفوظ أمينًا عامًّا لهيئة الفروسية

سالم بن محفوظ أمينًا عامًّا لهيئة الفروسية

قصة أحد المشاهير

وقعت على حسابه في سناب شات بالصدفة، يسكن في منزل ريفي بإحدى المحافظات الزراعية، ويصور يوميات لطيفة ومسلية تعكس حياة بسيطة وسعيدة، بعد فترة زادت شهرته فبدأ يقدم إعلانات تجارية، وهذا من أبسط حقوقه أن يستثمر شعبيته المتزايدة، ثم طغت الإعلانات على معظم محتواه وبدأت أفقد عفويته وبساطته، فقد أصبح متأثراً بالشهرة، وبدأت مقاطعه تكون أقرب للتمثيليات والمواقف المفبركة، بينما بدأ يسوق لمنتجات رديئة دون اهتمام بمصلحة متابعيه، هنا..

أكثر ما يستفزني

بدأ يفقد اهتمامي كمتابع، فأكثر ما يستفزني هو أن يستخف مقدم المحتوى بذكائي، فيمثل علي العفوية في محتواه، أو التربح على حسابي بالترويج لمنتجات رديئة !

بقي في الذاكرة وفاء لبعض من ملامح سناباته القديمة الجاذبة فأبقيت متابعتي لعل وعسى أن أسترجعه يوماً، لكن في اليوم الذي أدخل فيه سيارة الـG class إلى حوش منزله المتواضع أدركت أنه ذهب بلا عودة وانضم لحزب «المهايطية» !

المشاهير والثراء السريع

بعض مشاهير وسائل التواصل اليوم مثل بعض نجوم كرة القدم قديماً عندما يحققون الثراء المفاجئ، أول ما يفكرون به هو شراء سيارة فارهة قبل شراء المنزل أو التفكير في استثمار عائد الشهرة التي قد لا تدوم، فالشهرة غالباً تنحسر والجمهور بطبعه يمل والمعلن لمصلحته لا يجامل !

باختصار.. في عالم الشهرة كل شمس تشرق لا بد وأن تغيب، والسعيد من تدبر ولبداياته تذكر !

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