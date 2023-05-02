وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة أبها يخطف الفوز أمام العدالة زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات، وكذلك نظام مسارات على مدارس الثانوية العامة بالأغلبية.
فيديو | "الشورى" يطالب "التعليم" بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/zrLdyYyibMقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2023
بحسب قناة الإخبارية، يعود القرار إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى خلال دراستها لتقرير وزارة التعليم لعام 1443 هجريًّا على العديد من الدراسات التي أعدت على الجامعات المحلية، وكذلك الجامعات العالمية، حيث أظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من جامعات العالم، وكذلك من 90- 95% من الجامعات الأمريكية على وجه الخصوص، تطبق النظام النصفي.
وأكد الشورى إلى أن التغير من النظام الثلثي إلى النصفي سيظل تغييرًا شكليًّا إذا ما صاحبه تغيير جوهري يمس المضامين الأساسية التي تقوم عليها الجامعات، مشددًا على ضرورة شمول التغيير الكفاءة الداخلية للتعليم بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الخارجية، وبالتالي يحسن مخرجات الجامعات الذي يعود بالنفع على الوطن والمجتمع ككل وفي كافة المجالات.