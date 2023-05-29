الشورى يدعو لتوفير البنية التحتية لقيادة السيارات الكهربائية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين والموضوعات المدرجة فيها بعد أن أتمت لجان المجلس المتخصصة دراستها؛ لطرحها تحت قبة المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.

وقد أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443/1444هـ دعا فيه الوزارة إلى العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير البنية التحتية اللازمة لتمكين استخدام وقيادة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز اللازمة للوصول إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

استكمال شبكة الطرق

وطالب مجلس الشورى في قراره الوزارة باستكمال شبكة الطرق السريعة والمحورية والمداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة.

ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في استكمال الدراسات لإنشاء شبكة مترو تربط قطار الحرمين وقطار المشاعر بالمنطقة المركزية للحرم المكي، لخدمة ضيوف الرحمن في جميع أوقات السنة.

وأكد المجلس على الوزارة بسرعة تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية في كافة المناطق الإدارية بالمملكة، وربط ما يمكن منها بشبكات السكك الحديدية.

كما أكد المجلس في قراره بأن على وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى شركة تجارية.

ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة والمحافظة على الأرواح، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى عضوا المجلس الدكتور عبد الله الوقداني ومعالي الأستاذ أسامة الربيعة أخذت اللجنة بمضمونها.

وطالب مجلس الشورى في قراره إنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف -الباحة بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ حوالي عشرة أعوام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني.

حوافز المنشآت الصغيرة

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى دراسة الحوافز والتسهيلات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1443/1444هـ، استمع بعدها إلى ردٍ من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، على ما جاء من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس.

ودعا المجلس في قراره الهيئة – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لتطوير ضوابط المحتوى المحلي في القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، بحيث يتم زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة , وتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية , وإلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من (51%) من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معها الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير سياسات وآليات تقنية تتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات لدعمها في التخطيط المالي للمشروعات ورفع كفاءة الإنفاق، وبما يتلاءم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.

إلى ذلك دعا مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للمنافسة إلى دراسة تطوير التكامل والمواءمة بين قطاعي المنافسة وحماية المستهلك بما ينسجم مع أعلى المعايير والقواعد لحماية المستهلك وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1443/1444هـ , استمع بعدها إلى رد من معالي رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي , بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للكشف والحد من مخالفات الاتفاق بين المنشآت سواءً على أسعار السلع أو تقاسم الأسواق , والعمل على تفعيل تلك الأدوات.

تطوير برنامج الامتثال

وأكد مجلس الشورى أن على الهيئة العامة للمنافسة تطوير برنامج الامتثال الذاتي للمنشآت وآليات تنفيذه تقنياً لرفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر الوعي ودعم الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة .

وفي ذات الجلسة أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

كما أصدر المجلس قراراً خلال الجلسة بشأن السوق المالية طالب فيه هيئة السوق المالية بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة العربية السعودية .

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1443/1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالقيام بمراجعة مدى فعالية البرامج التوعوية المختصة بحوكمة الشركات وتدارس الأسباب المؤدية إلى تنامي عدد البلاغات على الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات التصحيحية حيالها.

ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى مراجعة آليات وأطر وضع المؤشرات السنوية القابلة للقياس , والمراجعة والتعديل عليها وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تقنيات الرقائق الإلكترونية

وفي ذات الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1444/1443هـ , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر تقدمت بها لجنة التعليم والبحث العلمي ، تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وطالب المجلس في قراره بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتوسع في أبحاث تقنيات الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تصميمها وإنتاجها, بما يدعم توطين صناعتها وتطويرها في المملكة.

وأكد المجلس في قراره بأن على المدينة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تحقيق الاستفادة من براءات الاختراع التي تنتجها المدينة , بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والأمن الوطني.

ودعا المجلس في قراره المدينة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى التوسع في تطوير التقنيات الحديثة لمراحل التعدين في المملكة , وبما يتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للحد من الأثر البيئي .

وأكد المجلس في قراره بأن على المدينة , بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإعلامية , العمل على تفعيل دورها في نشر الوعي ومفاهيم الثقافة العلمية والتقنية وتيسيرها للمجتمع , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش , واللواء علي آل الشيخ , والأستاذ فيحان بن لبدة , وتم الأخذ بمضمون التوصية .

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية باتخاذ ما يلزم لضمان سرعة تنفيذ شبكات الألياف الضوئية وأن يكون استبدال خطوط المشتركين الرقمية النحاسية (DSL) ضمن أولويات التنفيذ في جميع مدن المملكة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1443/1444هـ , استمع بعدها إلى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري , بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة.

خدمات الحوسبة السحابية

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة – بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني – وضع تصنيف يعكس مدى التزام مقدمي خدمات الحوسبة السحابية بمتطلبات الأمن السيبراني , وإتاحته للمستفيدين .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى رفع نسبة رضا المستخدمين المستهدفة عن خدمات الاتصالات ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة , والعمل على تحقيقها .

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش لاحظ عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى عدم وجود ممثل من هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة الصحة العامة ، على الرغم من أن اكتشاف الاعاقة في وقت مبكر والحد منها والتخفيف من اثارها يعد مطلبًا وطنيًا يدخل ضمن اختصاصات هيئة الصحة العامة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة للأمن الغذائي بتضمين مستهدفاتها الرئيسية ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع سريعة التلف من خلال إنتاجها محليًا.

بدوره دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للأمن الغذائي المبادرة عاجلاً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الاستراتيجي.

وفي مداخلة له أشار عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبده إلى أن وفرة الانتاج الداخلي يؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الغذائية والمخزون، ويحمي المستهلك والبلد من سلبيات ونتائج الكوارث والجوائح التي تغلق وتعطل وسائل النقل والتواصل بالدول مثل ما حصل في جائحة كورونا.

كما أشار عضو المجلس الأستاذ عبدالله بن عيفان إلى أهمية أن توضح الهيئة العامة للأمن الغذائي ما قامت به من جهود وخطط مُتعلقة بالسلع الأساسية في المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

أعمال المساحة الجيولوجية

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن التقرير السنوي للهيئة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغبان بما تقوم به هيئة المساحة الجيولوجية من أعمال رائدة مطالباً الهيئة بحصر وتوثيق التراث الجيولوجي في المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع عقد التزام بين حكومة المملكة العربية السعودية والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن المشروع والذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد .