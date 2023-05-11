الصابون يجعلك أكثر جاذبية للبعوض

كشفت دراسة جديدة توصل إليها الباحثون إلى أن الصابون يمكن أن يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض، لأنه عندما لا يتغذى على الدم فإنه يكمل تناول السكر بالرحيق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الجارديان البريطانية” فإن رغوة الصابون تبدو استراتيجية معقولة لتفادي البعوض على أساس أنه إذا لم يتمكنوا من شم رائحتك، فلن يتمكنوا من لدغك.

ومع ذلك تشير إحدى النتائج إلى أنه بدلاً من مساعدتك في الوصول إلى وضع التخفي، يمكن أن تجعلك العطور المصنوعة من الصابون هدفا أكثر جاذبية، حيث يفضل البعوض رائحة المتطوعين الذين اغتسلوا بثلاثة من أصل أربعة ماركات صابون شهيرة تم اختبارها.

تأثير الصابون

وبحسب العلماء الذين أجروا البحث فإن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

في حين كشف كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في معهد فيرجينيا الأمريكي، أن الأمر سيكون أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معًا.

مع ذلك، أشارت الدراسة أيضا إلى أن تأثيرات الصابون تختلف نوعًا بين الأشخاص، ربما بسبب التفاعلات بين الصابون ورائحة كل شخص.

وخلصت الدراسة إلى أن اختيار الصابون يمكن أن يفسر جزئيًا سبب كون بعض الناس مغناطيسًا للبعوض بينما لا يعض الآخرين.