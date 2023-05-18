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قادمين من دوري يلو

الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي
المواطن - فريق التحرير

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ضمنت أندية الأهلي والأخدود والحزم والرياض الصعود إلى دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل 2023/ 2024، وذلك قبل جولتين من نهاية مباريات دوري يلو.

دوري المحترفين السعودي

وكان الأهلي صعد إلى دوري المحترفين السعودي، بعد تعادل الفيصلي ونجران بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين يوم 5 مايو الجاري، بينما صعد الأخدود بعد الفوز على القيصومة، وصعد فريق الرياض بعد الفوز على العروبة.

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الحزم آخر الصاعدين

أما نادي الحزم فصعد أمس إلى دوري روشن، بعد الفوز على نادي الساحل بثلاثية مقابل هدفين.

وتقدم فريق الساحل بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالله الدوسري في الدقيقة الـ28 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الحزم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ69 عبر اللاعب نواف ناصر البشري، ثم سجل الساحل الهدف الثاني عبر اللاعب إبراهيم سوري لاعب الحزم بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ80، ونجح الحزم بعد ذلك في إحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ92 والـ99 عبر اللاعبين أولا جون وعبدالهادي الحراجين.

نادي الرياض

وحاليًا يتواجد الأهلي في صدارة دوري يلو برصيد 68 نقطة، الأخدود ثانيًا برصيد 65 نقطة، الحزم ثالثًا برصيد 64 نقطة، الرياض رابعًا برصيد 62 نقطة.

وكان الأهلي صعد إلى صدارة دوري يلو، وذلك بعد أن هزم نادي الشعلة بهدف دون رد، وذلك في الجولة الـ32.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح الجزائري رياض بودبوز في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ60 من ركلة جزاء.

وعاد نفس اللاعب وأهدر ركلة جزاء أخرى، لـ الراقي في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.

 

 

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