الصحة العالمية تدعو للاستعداد : الوباء القادم سيحدث قريبًا

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حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، واحترام التزام سابق بتعزيز تمويل المنظمة الأممية.
وقال غيبريسوس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: من المستحيل القضاء على كورونا بشكل تام في العالم، متابعًا: لا يمكننا تأجيل هذا، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا، وإذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟.
ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.
وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزاماتها في حالة وجود تهديد صحي دولي، وتقوم أيضا بصياغة معاهدة جائحة أوسع نطاقًا للتصديق عليها العام المقبل.