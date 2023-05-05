الصحة العالمية تعلن نهاية كورونا كحالة طوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.

إنهاء حالة الطوارئ

ووفقًا لتقارير إعلامية، اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس وأوصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي والتي ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: أعلن انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية دولية، مضيفًا أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله كوفيد على الصحة العالمية.

كانت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت لأول مرة أن كوفيد يمثل أعلى مستوى تحذير لديها قبل أكثر من ثلاث سنوات، في 30 يناير 2020. ويساعد ذلك التصنيف في تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الصحي وتعزيز التعاون في اللقاحات والعلاجات.

وتابعت منظمة الصحة العالمية، أن رفع كوفيد-19 من حالات الطوارئ علامة على التقدم الذي أحرزه العالم في هذه المجالات، لكنه ما زال هنا وسيبقى، حتى لو لم يعد يمثل حالة طوارئ.

لم نتعلم الدرس

وأردف جيبريسوس: غير كوفيد العالم، وغيرنا. وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور. لو عدنا إلى ما كانت عليه الأمور قبل كوفيد-19، سيعني ذلك أننا لم نتعلم الدرس، ولخذلنا أجيال المستقبل.

وأوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب المرض تباطأ من ذروة بلغت أكثر من 100 ألف شخص في الأسبوع في يناير 2021 إلى ما يزيد قليلًا عن 3500 في الأسبوع المنتهي في 24 إبريل 2023.