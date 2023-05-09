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إصابة أكثر من 5000 شخص

الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في الصراع السوداني

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في الصراع السوداني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، مقتل 604 أشخاص في الصراع السوداني حتى الآن وإصابة أكثر من 5000.

الأزمة السودانية

وتدخل الأزمة السودانية، الثلاثاء، يومها الرابع والعشرين في ظل الجهود التي ترمي إلى إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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وحذر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى في البلاد، وأضاف في مقابلة إعلامية هاتفية، أنه يسعى إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية.

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تجدد الاشتباكات

وكانت الاشتباكات قد تجددت أمس الاثنين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم، حيث ارتفعت أعمدة الدخان في العاصمة، في وقت يجتمع فيه ممثلون عن الجيش والدعم في جدة لبحث وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وسبل إنهاء الأزمة.

من جهته، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالاستمرار بأعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم

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