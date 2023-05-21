الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين

أعلنت وزارة الصحة عن بدء برنامج فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدرسة؛ وذلك لتحديد المسار التعليمي المناسب (تعليم عام – تربية خاصة).

تقييم الحالة الصحية

ويتم ذلك من خلال تقييم الحالة الصحية الإجمالية للطالب/ة بالتقصي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وإجراء عدة فحوصات تشمل: الفحص السريري، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص الأسنان، وفحص حدة النظر، وفحص كفاءة السمع، والذي يستهدف الطلبة المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدرسة، والذي يأتي مع بداية موعد تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد وحتى انتهاء التسجيل في جميع المنشآت الصحية.

استكمال التطعيمات الأساسية

وأكدت الصحة على ضرورة التأكد من استكمال الطفل للتطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، وذلك بإحضار كرت التطعيمات للطفل أثناء الفحص، وفحص اللياقة المدرسي الذي لا يتطلب إحضار استمارة الفحص الورقية، حيث سيتم إدخال النتيجة إلكترونيًا.

وأشارت الصحة أنه بالإمكان حجز موعد عبر تطبيق صحتي عيادات طب الأسرة وذلك لضمان التأكد من سلامة أبنائنا الطلبة واكتمال تعليمهم بصحة ولياقة سليمة.