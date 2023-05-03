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حجز موعد لأخذ اللقاحات عبر تطبيق صحتي

الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
الصحة تدعو الراغبين في الحج لأخذ جميع اللقاحات الإلزامية
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الصحة الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية.

ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى ضرورة حجز موعد لأخذ تلك اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”، وذلك من أجل ضمان حج صحي وآمن.

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وأوضحت أنه يمكن حجز موعد، من خلال فتح تطبيق “صحتي” واختيار “المواعيد”، ثم الضغط على خيار “حجز موعد جديد” واختيار “حجز موعد حضوري” والضغط على أيقونة “لقاحات الحج.

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