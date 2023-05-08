الصلاة على والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الهلال والشباب والاتفاق بالفئة الأولى في تقييم الحوكمة مدمن سابق: الشبو لعبة الشيطان دبلوماسي سوداني: 55 مستشفى دمرت بسبب الاشتباكات أبها يسعى لتجنب رقم سلبي منذ 2009 يمني في قبضة الأمن لتهريبه 10437 قرصًا ممنوعًا لقطات لجريان السيول في الباحة انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز نصف مليون ريال
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة) وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.