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بحضور أمير الرياض ونائبه

الصلاة على والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
الصلاة على والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
المواطن - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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وأدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة) وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

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