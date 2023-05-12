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توفي بعد صراع طويل مع المرض

الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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معاناة الفنان الكويتي

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة، دخل بعدها إلى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

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وقالت جريدة الأنباء الكويتية: انتقل إلى رحمة الله المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر قبل قليل في مستشفى جابر بعد صراع مع المرض.

وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

موظف بالداخلية

من المعروف أن عبدالكريم عبدالقادر مطرب كويتي يبلغ من العمر 81 عامًا، ولد في الزبير في 13 يونيو 1941 م، بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام.

وقد عانى عبدالقادر في طفولته من ظروف قاسية أثرت على جميع مراحل حياته الأخرى، وكان له صوت شجاع وعدد من الملحنين تبناه في المناسبات الوطنية والرسمية منذ البداية.

تزوج في عام 1967، ولديه 5 أولاد هم: خلود، إيمان، خالد، محمد، فيصل.

أهم فناني الكويت

وسادت حالة من الحزن والأسى في العديد من الأوساط الرسمية وكذلك الفنية بعد انتشار هذا الخبر الأليم.

ويعد عبدالكريم عبدالقادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ورمز الأغنية الكويتية عبر تاريخها.

مشوار طويل

ولفقيد الموسيقى العربية مشوار طويل في عالم الموسيقى والغناء، كما اشتهر بلقب الصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة “أجر الصوت”.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عامًا أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية، آخرها ألبوم “انسوا الحنين” الذي أصدره مطلع العام الجاري، وهو من إنتاج وزارة الإعلام في الكويت، وكذلك ألبوم الزوار، وأن يكون الألبوم غير عادل، وغريب، وألبوم متأخر، باختصار، أغنية الوداع، الله معي، ألبوم مستحيل، صوت الجرحى، روائع الفنان عبدالكريم عبدالقادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، قصتك.

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