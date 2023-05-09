سهم أرامكو يقفز 5.5% بعد توزيع أسهم المنحة لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة نيران تنفجر من بئر مياه في تونس 62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية محافظة الكامل عبر جدارات حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، ردًا على طرد كندا لدبلوماسي صيني.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء: “ردًا على خطوة كندية غير مبررة قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة وإعلان قنصل القنصلية الكندية العامة في شنغهاي جينيفر لين لالوند شخصية غير مرغوب فيها”.
وأضاف البيان أن السلطات الصينية تطلب منه مغادرة الأراضي الصينية بحلول 13 مايو الجاري.
وأعلنت أوتاوا أمس الاثنين طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصًا غير مرغوب فيه.