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اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه

الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، ردًا على طرد كندا لدبلوماسي صيني.

بيان الخارجية الصينية

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء: “ردًا على خطوة كندية غير مبررة قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة وإعلان قنصل القنصلية الكندية العامة في شنغهاي جينيفر لين لالوند شخصية غير مرغوب فيها”.

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وأضاف البيان أن السلطات الصينية تطلب منه مغادرة الأراضي الصينية بحلول 13 مايو الجاري.

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طرد دبلوماسي صيني

وأعلنت أوتاوا أمس الاثنين طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصًا غير مرغوب فيه.

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