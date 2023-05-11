الصين تصد البنتاجون: طلبكم مرفوض بسبب العقوبات

أبلغت الصين الولايات المتحدة، أنه من غير المرجح عقد اجتماع بين وزير الدفاع الصيتي لي شانغ فو ونظيره الأمريكي لويد أوستن في ستغافورة يونيو المقبل.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلًا عن مصادر، فإن بكين ترى أنه من المستحيل بالنسبة لها الموافقة على عقد اجتماع في ظل استمرار العقوبات الأمريكية على وزير الدفاع الصيني.

مساعي واشنطن

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت الولايات المتحدة الصين أن العقوبات لن تتدخل في اجتماع الوزيرين، مشيرة إلى أنه “لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على لي شانغ فو”، حيث تسعى وزارة الدفاع الأمريكية لفتح “خطوط اتصال مفتوحة” مع القيادة العسكرية للصين، إلا أن بكين “تتجاهل أو ترفض طلبات واشنطن العديدة لعقد قمم”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن البنتاجون يسعى إلى عقد لقاء بين أوستن ونظيره الصيني في سنغافورة الشهر المقبل، والذي كان من المقرر أن يعقد على هامش “حوار شانغريلا” وهو منتدى أمني حكومي سنوي يجمع وزراء الدفاع وقادة عسكريين آخرين من 28 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل.

العقوبات الأمريكية

وبحسب الوكالة يخضع وزير الدفاع الصيني لعقوبات أمريكية، قدمتها عام 2018 وزارة الخزانة الأمريكية ضد إدارة التدريب والتموين التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني والقائد العسكري لي شانغ فو، الذي كان يرأسها في ذلك الوقت، وهو ما يجعل الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في المجال العسكري على أعلى مستوى صعبة للغاية، وفقًا للمراقبين.