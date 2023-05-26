الصين تصف اتهامها باختراق البنية التحتية الأمريكية بحملة تضليل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن التقارير الخاصة بشأن قراصنة صينيين اخترقوا البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، ما هي إلا حملة تضليل معلوماتية أمريكية.

لا تحوي أي أدلة

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إلى أن التقارير ذات الصلة من الوكالات الغربية لا تحوي أي أدلة.

من المعروف أن الولايات المتحدة، وشركة مايكروسوفت، أعلنتا الساعات الماضية، رصد جهة فاعلة سيبرانية مدعومة من الصين، تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

وحذرت واشنطن من وقوع هجمات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للعربية.