الصين تصف اتهامها باختراق البنية التحتية الأمريكية بحملة تضليل

لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن التقارير الخاصة بشأن قراصنة صينيين اخترقوا البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، ما هي إلا حملة تضليل معلوماتية أمريكية.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إلى أن التقارير ذات الصلة من الوكالات الغربية لا تحوي أي أدلة.
من المعروف أن الولايات المتحدة، وشركة مايكروسوفت، أعلنتا الساعات الماضية، رصد جهة فاعلة سيبرانية مدعومة من الصين، تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
وحذرت واشنطن من وقوع هجمات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للعربية.