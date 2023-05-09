الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات 

اعتقلت السلطات الصينية رجلاً لاستخدامه ChatGPT لكتابة مقالات إخبارية مزيفة، فيما يبدو أنه إحدى أولى حالات الاعتقال المتعلق بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في البلد.

معلومات مزيفة

وقال مكتب الأمن العام في مقاطعة قانسو الشمالية في بيان صحفي نُشر على موقع وي شات إن الرجل، ولقبه هونغ، استغل الأساليب التكنولوجية الحديثة لتلفيق معلومات مزيفة، وشرع في نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم الكشف عن الجريمة المزعومة بعد أن اكتشفت الشرطة مقالًا مزيفًا عن حادث قطار أودى بحياة تسعة أشخاص، تم نشره على حسابات متعددة على منصة Baidu Inc، وتمت مشاهدة المقال أكثر من 15 ألف مرة قبل إزالته.

وكشفت تحقيقات أخرى أن هونغ كان يستخدم ChatGPT المحظور استخدامه في الصين ولكن يمكن الوصول إليها عبر شبكات VPN، بعد ذلك، أخبر المحققين أن الأصدقاء على WeChat قد أوضحوا له كيفية جني الأموال مقابل النقرات.

العقوبة المنتظرة

قالت السلطات إن نشر المواد وعرضها على نطاق واسع يعني أن هونغ كان مسؤولًا عن جريمة كبرى متمثلة في إثارة الخلافات وإثارة المتاعب وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل.

لقد أدت تقنية الذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI Inc. إلى حدوث تدافع في الصين ، سواء من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى التي ترغب في تطوير روبوتات محادثة مماثلة ، أو من قبل السلطات التي تسعى إلى إدخال قواعد تحكم استخدام التكنولوجيا في مجال الإنترنت الخاضع للسيطرة الصارمة.