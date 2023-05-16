Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد تعهد واشنطن بإرسال صفقة أسلحة

الصين تهدد بسحق تايوان في رسالة توعد لأمريكا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
الصين تهدد بسحق تايوان في رسالة توعد لأمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الصين اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لسحق الحكم الذاتي لتايوان بينما تعد الولايات المتحدة لصفقة أسلحة كبيرة وإرسال مستشارين إلى الجزيرة.

وأكد الجيش الصيني اليوم، أن بكين مستعدة لسحق أي شكل من أشكال استقلال تايوان بحزم، فيما تستعد الولايات المتحدة لتسريع وتيرة بيع أسلحة دفاعية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى للجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي.

قد يهمّك أيضاً
أساليب وطرق دنيئة لمهربي المخدرات أبرزها الفواكه والمواد الغذائية

أساليب وطرق دنيئة لمهربي المخدرات أبرزها الفواكه والمواد الغذائية

التعادل يحسم الشوط الأول في ديربي التعاون والرائد

التعادل يحسم الشوط الأول في ديربي التعاون والرائد

خطوة خاطئة وخطيرة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه في، في بيان مصور نشر على الإنترنت، أن الزيادة الأخيرة في التبادلات بين الجيشين الأمريكي والتايواني هي بمثابة خطوة خاطئة وخطيرة للغاية، لافتًا إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات، وسيسحق بحزم أي شكل من أشكال الانفصال الاستقلال التايواني إلى جانب محاولات التدخل الخارجي، وسيدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، في إشارة إلى أقرب حليف لتايوان، الولايات المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

3.1 مليار ريال أرباح STC خلال الربع الأول

3.1 مليار ريال أرباح STC خلال الربع الأول

الصين تهدد بسحق الحكم الذاتي لتايوان في رسالة توعد لأمريكا

جدير بالذكر أن تعليقات تان جاءت ردًا على سؤال لمراسل مجهول حول تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 100 خبير عسكري لتقييم أساليب التدريب وتقديم اقتراحات لتحسين دفاعات الجزيرة.

إرسال 19 مليار دولار لتايوان

هذا وتتمتع تايوان بدعم قوي من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين اللذين دعيا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مواصلة إرسال مساعدات عسكرية بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى تايوان بعد أن تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم تسليمها بعد إلى الجزيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير