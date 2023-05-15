الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال

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أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف عملية إجراء التبرع بالأعضاء (للمتبرع المؤمّن له).
وأوضح المجلس أن الوثيقة ستغطي التكاليف بحد أقصى 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف علاج الأمراض الخلقية الت تشكل تهديدًا للحياة حاليًا أو مستقبلًا حتى 150 ألف ريال.
كما تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.