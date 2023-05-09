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تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية

الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان
المواطن - فريق التحرير

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وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

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الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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