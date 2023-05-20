Icon

حرم ولي العهد تُعلن إطلاق مركز “عِلمي” لاكتشاف العلوم والابتكار Icon غداً.. انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني في الرياض Icon الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال Icon أمريكا تحذر من ارتفاع إصابات جدري القردة هذا الصيف Icon الاثنين المقبل.. انطلاق ملتقى نيوم الثاني “تبوك مستقبل الإنسان والمكان” Icon أنشيلوتي يطلب صفقتين بالميركاتو الصيفي Icon الهلاليون: صالح النعيمة أفضل قائد Icon السعودية تنتهج سياسة خارجية استباقية لضمان أمن واستقرار المنطقة  Icon 442 ألف مواطن يشاركون في مناقشة 360 قضية رأي عام Icon الصحافة العالمية: محمد بن سلمان أمير السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 لمساعدة الشعب السوداني

الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل بورتسودان

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل بورتسودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023

السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023

ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر

ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

قد يهمّك أيضاً
مروحيات إسرائيلية خارج الخدمة بسبب عطل فني

مروحيات إسرائيلية خارج الخدمة بسبب عطل فني

استمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً

استمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة