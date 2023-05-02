الطائي يتفوق على الفيحاء بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدفين لهدف في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل الجزائري أمير سعيود هدف التقدم لفارس الشمال في الدقيقة الـ6، ثم نجح الفيحاء في إحراز الهدف الأول له بعد أن سجل ألفا سيميدو هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ19.

وعاد سيميدو وصحح خطأه، مسجلًا الهدف الثاني لفارس الشمال في الدقيقة الـ39.

هدددددف!⚽

د6' الهدف الأول لـ الطائي عن طريق امير سعيود

الطائي 1 × 0 الفيحاء#الطائي_الفيحاء | ⁦#SSC pic.twitter.com/cFtgomVnqr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023