الطائي يتفوق على الفيحاء بهدفين في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متفوقًا بهدفين لهدف في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د38' الهدف الثاني لـ الطائي عن طريق سيميدو
الطائي 2 × 1 الفيحاء#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/CwjC4kBoa4قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023
وسجل الجزائري أمير سعيود هدف التقدم لفارس الشمال في الدقيقة الـ6، ثم نجح الفيحاء في إحراز الهدف الأول له بعد أن سجل ألفا سيميدو هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ19.
وعاد سيميدو وصحح خطأه، مسجلًا الهدف الثاني لفارس الشمال في الدقيقة الـ39.
هدددددف!⚽
د6' الهدف الأول لـ الطائي عن طريق امير سعيود
الطائي 1 × 0 الفيحاء#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/cFtgomVnqr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023
هدددددف!⚽
د20' هدف التعادل لـ الفيحاء عن طريق سيميدو "بالخطأ في مرماه" .
الطائي 1 × 1 الفيحاء#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/AGk0AoL5Be
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023