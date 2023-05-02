الطائي يواصل الانتصارات ويهزم الفيحاء بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، فوزًا ثمينًا على حساب الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وسجل الجزائري أمير سعيود هدف التقدم لفارس الشمال في الدقيقة الـ6، ثم نجح الفيحاء في إحراز الهدف الأول له بعد أن سجل ألفا سيميدو هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ19.

فوز ثمين لـ الطائي

وعاد سيميدو وصحح خطأه، مسجلًا الهدف الثاني لفارس الشمال في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، ظل فارس الشمال محافظًا على تقدمه، ليصل رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في المركز السابع في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الـ12.