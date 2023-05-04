الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة

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كشفت الطفلة سارة العازمي، تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.
فيديو | سارة لمنقذها.. "تكفى لاتخطفني".. #الإخبارية تلتقي الطفلة "سارة العازمي" في القريات بعد نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة #نشرة_النهار pic.twitter.com/0hWmDEMnMUقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
وقالت سارة في لقاء مع قناة “الإخبارية” إن سيارة والدها كانت متعطلة، ما اضطرها للذهاب مشيًا، وأثناء سيرها هاجمها 3 كلاب لتبدأ في الركوض والجري منهم.
وأوضحت أن جيرانها أنقذوها وساعدوها بالنجاة من اعتداء الكلاب من خلال الركوب في سيارتهم، حيث قالت لمنقذها “تكفي لا تخطفني”.
وأظهر مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، طفلة صغيرة تسير بمفردها بأحد الشوارع، وفجأة هاجمتها مجموعة من الكلاب.
شاهد.. مقطع متداول يوثق نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في #القريات pic.twitter.com/8FDEVC7ZvM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 3, 2023
ورصدت كامیرات المراقبة في الموقع، الكلاب الضالة وهي تباغت الطفلة في طريقها بلا حول ولا قوة منها، فلم يكن باستطاعتها فعل أي شيء إلا الجري منهم.
وأظهر الفيديو الطفلة وهي تنجو من الكلاب بعد ظهور سيارتين أمامها لإنقاذها.