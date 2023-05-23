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بدت بإطلالة راقية مميزة

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله آل ثاني، عدة صور من حفل حناء رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

أول ظهور

وأظهرت الصور أول ظهور لوالدة رجوة آل سيف، السيدة عزة بنت نايف بن عبدالعزيز، والتي أطلت بإطلالة راقية مرتدية فستانًا وحجابًا باللون الفيروزي القاتم، ومطرزًا يدويًا بالخيوط الملونة على الطريقة التراثية.

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وارتسم على وجه والدة رجوة السعادة خلال حفل الحناء، وظهرت وهي تعانق ابنتها وتحتضنها فور دخولها لتهنئتها بقرب الزفاف.

والتقط لها عدة صور بجانب الملكة رانيا والأميرة إيمان، والأميرة سلمى خلال مراسم حفل الحناء.

حفل حناء مميز

من جانبها، خطفت رجوة آل سيف، الأنظار بإطلالتها الساحرة في حفل الحناء، حيث ارتدت فستانًا أبيض مطرزًا بالذهبي، مع وضع طرحة طويلة مطرزة بالذهبي أيضًا فوق منتصف الرأس.

وشارك في الحفل عدد من أميرات العائلة الملكية وعدد من النساء اللاتي احتفلن بقرب موعد زفاف رجوة على ولي العهد الأردني المقرر في أول يونيو المقبل، على وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة.

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