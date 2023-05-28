Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحداث محلية يومية وقرارات مهمة

العالم يترقب كل يوم جديد ما يحدث في السعودية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
العالم يترقب كل يوم جديد ما يحدث في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي حمود أبو طالب، إنه من الصعب ملاحقة الخطوات النوعية المتسارعة التي تقوم بها المملكة في كل الاتجاهات، والقرارات التي تتخذها في كل المجالات، داخلياً وخارجياً.

وأضاف الكاتب في مقالة له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “اللهاث خلف ما يحدث في السعودية”، أن وسائل الإعلام أصبحت توجه بوصلتها نحو المملكة على مدار الساعة لأنها أصبحت تعرف أنه لا يمر يوم دون خبر سعودي مهم له تأثير يتجاوز المحلية والإقليمية، ويعيد تشكيل مسارات سياسية واقتصادية، وترتيب أوراق برؤى متجددة، تؤكد الحضور العالمي القوي للمملكة وقدرتها على صنع القرارات الراجحة والشجاعة، والمدروسة بشكل عميق، لتحقيق مصالحها ومصالح المنطقة العربية والشرق أوسطية والمجتمع الدولي بأكمله.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات

أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات

3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي

3 مباريات لـ الهلال ضمن الأكثر دقائق لعب فعلي

أهم الأحداث في المملكة

وعلى طريقة «الفلاش باك» نبدأ بآخر الأحداث خلال الأسبوع الماضي وصولاً إلى بدايته. أعلنت المملكة مساء الأربعاء عودة العلاقات الدبلوماسية إلى سابقها مع كندا بعد مفاهمات تمت بين ولي العهد ورئيس الوزراء الكندي في نوفمبر الماضي، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. حدثت أزمة بين البلدين بسبب تدخل كندا في شؤون سعودية داخلية سيادية فكان رد المملكة حاسماً بشكل لم تكن تتوقعه كندا، لكنها استوعبت الدرس وفهمت الرسالة، وتأكدت أنها تتعامل مع دولة ذات قرار، لا تتردد في اتخاذه متى رأت أنه المناسب لتأكيد سيادتها.

قد يهمّك أيضاً
وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة

وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة

لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا

لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا

وتابع الكاتب “قبل هذا القرار بيوم، كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يستقطب كل الأضواء في منتدى عقد بدولة قطر وهو يتحدث ببراعة عن سياسات المملكة في مجال الطاقة والسوق البترولية كقائدة لمجموعة أوبك بلس، ويعيد التأكيد المدعوم بالبراهين على عقلانية وموضوعية تلك السياسات ومردودها الإيجابي على العالم”.

العالم يترقب ما يحدث بالمملكة

ومع بداية الأسبوع كانت المملكة تحتفل بحصد شبابها وشاباتها لكثير من المراكز الأولى في المؤتمر العالمي آيسف للمواهب العلمية، وكذلك انطلاق رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية للمشاركة في برنامج علمي كثيف، وعشية بداية الأسبوع كانت مدينة جدة نقطة استقطاب الإعلام العالمي انتظاراً لبيان اختتام مؤتمر القمة العربي، الذي كان مختلفاً ومغايراً لكل ما سبقه من مؤتمرات، من حيث التحضير والإعداد والمواضيع والأهداف، ويكفي أن المؤتمر أعاد دولة عربية كبرى «سوريا» إلى الصف العربي والحاضنة العربية.

وختم الكاتب بقوله “طبعاً هناك أحداث محلية أخرى مهمة، وقرارات أهم، لكن يصعب حصرها، فقد أصبحنا نحن الكتاب نلهث لملاحقة ما يستجد، مثلما يترقب العالم كل يوم جديداً يحدث في السعودية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة