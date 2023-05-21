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نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما

العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
العامري يدشن فعاليات مؤتمر الإعلام الوطني بمشاركة 70 شخصية
المواطن - فريق التحرير

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دشن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الإعلام الوطني الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم الأحد، مؤتمر الإعلام الوطني، الذي تنظمه الجامعة ممثلةً بكلية الإعلام والاتصال، برعاية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

مؤتمر الإعلام الوطني

ويستمر مؤتمر الإعلام الوطني لمدة يومين بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة متحدثين من داخل السعودية وخارجها في العديد من المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي.

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ورحب رئيس الجامعة في كلمته بالحضور والمشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن الجامعة في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة، كان لها دور كبير، ومبادرات متعددة في إقامة العديد من المؤتمرات والملتقيات والمعارض التي كان لها الأثر البالغ، والدور الفاعل في عكس الصورة المتميزة لهذه الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية 2030، وطموحات وآمال أبناء وبنات الوطن.

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أهمية المؤتمر

وأشار الدكتور أحمد بن سالم، إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي استجابة للتحولات الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة إقليميًا ودوليًا في وقت تشهد فيه الممارسات الإعلامية الكثير من التحديات في ضوء التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في محاولة البحث عن السبل الناجعة لمشاركة الإعلام في مسؤولياته الوطنية في التنمية والاستدامة.

من جهته، أوضح الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في كلمة له بالمؤتمر، أن الكلية رأت الحاجة الملحة إلى إيلاء موضوع الإعلام الوطني أهمية كبرى، من خلال إقامة المؤتمر الذي يبحث في فكرة الوطن بوصفه الرمز والمعنى، ضمن الجدليات الإعلامية والاتصالية المتلاطمة، من منطلق النهوض بالدور العلمي والمجتمعي بمشاركة ما يقارب 70 شخصية، من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة في العديد من المجالات، وأصحاب الخبرات والتجارب الرائدة والمهتمين إضافة إلى الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب والطلبة حديثي التخرج.

مفهوم الإعلام الوطني

وأكد عميد كلية الإعلام، أن ثمة تجاذبات في مفهوم الإعلام الوطني، بين ذلك الإعلام الذي يمثل وجهة نظر الحكومات فقط، وبين وجهات نظر أخرى ترى أن كل إعلام يجب أن يُعنى في ممارساته المهنية بمجتمعاته وقضاياه مشيرًا إلى أن عالم اليوم تسوده فكرة أن الإعلام تجتذبه آليات السوق ورغبات الجمهور، وبالتالي ينصرف عن أداء دوره المهني وأولوياته الوطنية.

وأفاد عميد كلية الإعلام والاتصال إلى أن غايات المؤتمر تناول عدد من القضايا المفصلية ذات العلاقة بمفاهيم الإعلام الوطني وتطبيقاته معربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر بكافة جلساته العلمية المهنية، والحوارية، ومبادراته، وفعالياته المصاحبة، في تعزيز الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام السعودية، لتواكب المرحلة المتميزة التي تعيشها المملكة حضاريًا وتنمويًا، في ظل رؤية 2030 التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق غاياتها ومستهدفاتها الرفيعة، التي صمم بناءها الفائق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله ومدهما بعونه وتوفيقه.

وقد اشتمل الحفل على عرض مرئي بعنوان ” أكاديميون في ذاكرة إعلام الوطن” وفيلم وثائقي عن “الإعلام السعودي: قرن من الانتماء والمهنية” فيما دشن معالي رئيس الجامعة المرحلة الأخيرة من مشروع التحول الرقمي لصحيفة “المرآة” بالإضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء للمؤتمر.

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