العثور على أشلاء أسترالي داخل تمساحين

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كشفت تقارير إعلامية أنه تم العثور على رفات أسترالي داخل تمساحين، إثر فقدانه خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، على ما أعلنت الشرطة المحلية الأربعاء.
وأفادت الشرطة بأنّ الرجل البالغ 65 عامًا، والذي عرّفت عنه وسائل الإعلام الأسترالية باسم كيفن دارمودي، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت مع سكّان محليين.
وبحسب القوى الأمنية، صدّت المجموعة تمساحًا للتمكّن من مباشرة الصيد. وسمع شهود في وقت لاحق الرجل “يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جدًّا، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه”، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.
وقتل حراس مسلّحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.
ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه “مأساة”، قائلًا: إنّ تحاليل أجريت على التمساحين “أتاحت للأسف التعرّف على رفات الرجل المفقود”.
وقال هندرسون: إنّ ضحية الحادثة كان “رجلًا لطيفًا للغاية” وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.
وحذّر المسؤول عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أنّ كوينزلاند هي “أرض التماسيح”.
وقال: “إذا كنتم في المياه وخصوصًا في ليكفيلد، التي صُنّفت تحديدًا (كموقع) لحماية التماسيح، يجب أن تتوقّعوا رؤية تماسيح في تلك المياه”.