العثور على جثة أردني جرفته السيول

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عثرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، على جثة فتى جرفته السيول بمنطقة السخنة في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.
وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، في بيان، أن فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع للمديرية تمكن من العثور على جثة الفتى على بعد أكثر من 40 كيلومترًا من المكان الذي كان يتواجد فيه عندما جرفته السيول، يوم أمس.
وتابع العقيد السرطاوي، أن العثور على جثة الفتى جاء بعد عمليات متواصلة لأكثر من 24 ساعة داخل مجرى السيل.
وحذر السرطاوي من الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من البلاد، والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار.
ويوم أمس، شهدت مناطق مختلفة في الأردن بما فيها العاصمة عمّان، أجواء استثنائية نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من العام، ترافقت مع تساقط كثيف للبرد وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة وتشكل السيول الجارفة في الأودية.