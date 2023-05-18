العثور على مفقود أم أثلة متوفى بعد يوم من البحث

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أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، عن العثور على مفقود “أم أثلة” في الربع الخالي متوفى، وذلك بعد يوم من البحث عنه.
وقالت جمعية عون عبر حسابها على موقع تويتر إنه ورد لها من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود أم أثلة، متوفى، سائلة له الرحمة والغفران.
وقدمت الجمعية شكرها لفريق البحث وجميع المشاركين والمتطوعين في محاولة إنقاذ المفقود، بعدما انطلقوا أمس الأربعاء، للمشاركة في عملية البحث عنه.