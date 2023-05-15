العثور على مفقود جازان متوفيًا بعد بحث لمدة شهرين

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عُثر اليوم، على مفقود جازان أنور معشي متوفيًا بعدما تعرض لحادث دهس، بحسب ما أعلنت جمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة.
جاء ذلك بعد بحث دام لمدة شهرين من قبل أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، والتي كانت قد ناشدت أي شخص مساعدتهم بأية معلومات تدل على موقع ابنهم، ليتم الإعلان اليوم العثور عليه متوفيًا، حيث كان يتنقل بدون هوية وطنية.
وقالت الجمعية إنه تم العثور على المفقود رحمه الله في أحد مستشفيات المنطقة، وتم إبلاغ أهل الفقيد وتوجيههم لإكمال الإجراءات الرسمية.
وفي وقت سابق أعلنت الجمعية أن المفقود تغيب لمدة 60 يومًا عن ذويه مشيرة إلى أنه كان يعاني من اعتلالات نفسية، داعية من يعثر عليه أن يتواصل مع ذويه.