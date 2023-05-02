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أحدهم مدان بارتكاب جريمة جنسية

العثور على 7 جثث في جريمة غامضة بولاية أمريكية

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
العثور على 7 جثث في جريمة غامضة بولاية أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤول بالشرطة الأمريكية إن السلطات عثرت على جثث 7 أشخاص، أمس الاثنين، في عقار بالقرب من مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما، وأضاف أنه كان من بينهم جثتا فتاتين مراهقتين كانتا مفقودتين وجثة شخص مدان بارتكاب جريمة جنسية.

العثور على الجثث

وقال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية، في إفادة صحفية بثتها محطة تلفزيونية على الإنترنت، إن أفراد الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلاً كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة جنسية.

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وأضاف رايس أن الجثث الأخرى تشمل على الأرجح أفراد عائلة مكفادين، لافتًا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هوية أصحاب الجثث بشكل رسمي.

اختفاء الفتيات

وكانت سلطات المقاطعة أصدرت تنويهًا للإعلان عن اختفاء الفتاتين، لكنها ألغت هذا التنويه بعد العثور على الجثث.

وقالت محطة تلفزيون كيه.أو.تي.في إنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة مكفادين البالغ من العمر 39 عامًا، أمس الاثنين، بتهمة استخدام هاتف محمول أثناء وجوده في السجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة.

وتظهر سجلات السجون أن مكفادين أُدين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.

 

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