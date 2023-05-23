العدالة يبتعد عن مناطق الهبوط بثنائية في الهلال

حقق الفريق الكروي الأول بـ العدالة، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز قبل قليل على نادي الهلال بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 لـ بطولة دوري روشن.

فوز ثمين لـ العدالة

وكان اللاعب السويدي ماركوس أنتونسون نجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق العدالة في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ23.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب البرتغالي بيدرو يوجينيو من إحراز الهدف الثاني لفريق العدالة في الدقيقة الـ85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد العدالة 27 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد أزرق الرياض عند 53 نقطة في المركز الرابع.