العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول

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أنهى فريق العدالة، الشوط الأول من مباراة الهلال متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان اللاعب السويدي ماركوس أنتونسون نجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق العدالة في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ23.
هدددددف!⚽️
د23" الهدف الأول لـ العدالة عن طريق ماركوس
العدالة 1 × 0 الهلال
#العدالة_الهلال | #SSC pic.twitter.com/FglUWZSQPgقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023