Icon

أمريكي يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ بط يعبر الشارع Icon الخطيب: تقدم قطاع السياحة يعزز مكانة السعودية عالميًّا Icon جولة في مدن أمريكية للشركات التقنية الناشئة السعودية Icon عمالة سوق الصواريخ يبدؤون إفراغ محلاتهم بعد قرار الإغلاق Icon العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول Icon الموندو ديبورتيفو : كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر Icon سحابة كثيفة ورياح هابطة تطوف الحريضة بتهامة عسير Icon أكوام البرد تغلق طريق شمال بني عمرو بعسير Icon وزير الطاقة يحذر المضاربين في النفط: أعرف متى أكشف أوراقي Icon رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
العدالة يتفوق على الهلال بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى فريق العدالة، الشوط الأول من مباراة الهلال متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب السويدي ماركوس أنتونسون نجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق العدالة في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ23.

قد يهمّك أيضاً
رياض محرز يتألق في البريميرليج هذا الموسم

رياض محرز يتألق في البريميرليج هذا الموسم

عمر السومة يحدد وجهته المقبلة بعد رفض الأهلي عودته

عمر السومة يحدد وجهته المقبلة بعد رفض الأهلي عودته

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة