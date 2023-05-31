العدالة يرافق الباطن إلى دوري يلو

هبط نادي العدالة بشكل رسمي إلى دوري يلو للموسم المقبل 2023/ 2024، وذلك بعد خسارته أمام نادي الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن.

وخسر العدالة من الاتفاق بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب حامد الغامدي في الدقيقتين الـ 89 والـ99.

وضمن مباريات اليوم فاز الاتحاد على الطائي بثنائية دون رد، وفاز النصر على الفتح بثلاثية دون رد، أما التعاون ففاز على الباطن بثلاثية لهدف، وفاز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، أما الفيحاء ففاز على الوحدة بهدف دون رد، وفاز الشباب على ضمك برباعية لهدف وفاز الهلال على الرائد بنتيجة 3/ 2.