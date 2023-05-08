العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للظهور بشكل مميز ضد الوحدة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الوحدة عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

العدالة يسعى للفوز

وسبق أن لعب العدالة ضد الوحدة 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لفرسان مكة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحدة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في ملعبه بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى، منذ أول مواجهتين استضافهما عبر تاريخه في المسابقة بين أغسطس وسبتمبر 2019.

ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث في أعداد اللاعبين المسجلين للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من خلال 12 لاعبًا، مقابل 11 لاعبًا للعدالة.