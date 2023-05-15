العدالة يعبر الفتح برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد العدالة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق الضيف لفوز كبير بنتيجة 4/ 2.

تأخر الفتح ضد العدالة

وبدأت مباراة الفتح ضد العدالة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية، وسط اعتراضات من اللاعبين، وتأكد الحكم من صحته بعد مراجعته في تقنية الفيديو، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وتمكن رينالدو لينيس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك في الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفتح ضد العدالة بهدفين نظيفين.

كريستوفر والعوفي يسجلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريستوفر برأسية مميزة عند الدقيقة 59 من عرضية بيدرو، قبل أن يسجل محمد العوفي الهدف الرابع عند الدقيقة 61.

وتمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الأول للنموذجي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 65، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يسجل البريكان الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة الفتح ضد العدالة بنتيجة 4/ 2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير بالتساوي مع الخليج صاحب المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 36 نقطة في المركز السادس.